Росія звинувачує США у розміщенні бронетанкової бригади в Польщі

У відомстві заявили, що на додаток до вже розміщеної там 3-ї бронетанкової бригади США прибула 2-а бронетанкова бригада з технікою

У Міністерстві оборони Росії переконані, що США на тлі російсько-білоруських навчань "Захід-2017" "по-тихому" перекинули і розгорнули в Польщі другу бронетанкову бригаду.

Замість запланованої ротації американських військовослужбовців в Польщу на додаток до вже розміщеної там 3-ї бронетанкової бригади США прибула 2-а бронетанкова бригада з технікою, наголошують у російському відомстві.

"Таким чином, попри всі заяви НАТО і США про "меншовартість" стягування до російських кордонів військ, де-факто зараз розгорнута вже не бригада, а механізована дивізія ЗС США, куди за 2 години можна перекинути підготовлений особовий склад з найближчої американської бази в Європі", - розповів офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков, інформує "Медуза".

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін. У білоруському Міноборони запевнили, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.

Проте в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не вивела з території Білорусі всі сили після проведених спільних навчань.