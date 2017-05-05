Росіянку звинувачують у шпигунстві через купівлю флешки з диктофоном

Проти 56-річної жительки Барабінська в Новосибірській області (Росія) Тетяну Бєляєву, яка замовила у 2015 році на AliExpress флешку з вбудованим диктофоном, порушили кримінальну справу про замах на незаконне придбання "шпигунського устаткування".

Справу розгляне Брагінський районний суд Новосибірської області. Бєляєвій загрожує до чотирьох років позбавлення волі за "замах на злочин" і "незаконний обіг спеціальних техзасобів для негласного отримання інформації".

Однак у прокуратурі зазначили, що це "занадто суворе покарання" і припустили, що Бєляєвій, швидше за все, призначать штраф.

За версією слідства, в листопаді 2015 року Бєляєва замовила диктофон на сайті AliExpress. Вона оплатила покупку через електронний гаманець "Яндекс.Деньги". Експертиза встановила, що цифровий диктофон належить до "шпигунського устаткування", - повідомляють на сайті прокуратури Новосибірської області, інформує LB.ua.

Замовлений товар так і не потрапив до Бєляєвої. У лютому 2016 року співробітники митниці в Єкатеринбурзі помітили диктофон під час перевірки рентгенапаратом і вилучили посилку.

"Як розповіла обвинувачена, вона не надала значення тому факту, що у флешкарти вбудований диктофон, і використовувати його в будь-яких корисливих цілях не мала наміру. Слідчі дії затягнулися через те, що справу від самого початку було порушено в Єкатеринбурзі і лише недавно її передали в Новосибірську область. Ніякого запобіжного заходу для обвинуваченої не обирали", - сказав заступник Барабінського міжрайонного прокурора Олександр Дев'ятов, повідомляє "Роскомсвобода".

Раніше подібну справу порушили проти мешканки Братська Іркутської області, повідомляло інформаційне агентство "Байкал.ру". Вона також оформила замовлення на флешку з вбудованим диктофоном восени 2015 року.

Нагадаємо, півробітники ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.