Росіянку звинувачують у шпигунстві через купівлю флешки з диктофоном
Справу розгляне Брагінський районний суд Новосибірської області. Бєляєвій загрожує до чотирьох років позбавлення волі за "замах на злочин" і "незаконний обіг спеціальних техзасобів для негласного отримання інформації".
Однак у прокуратурі зазначили, що це "занадто суворе покарання" і припустили, що Бєляєвій, швидше за все, призначать штраф.
За версією слідства, в листопаді 2015 року Бєляєва замовила диктофон на сайті AliExpress. Вона оплатила покупку через електронний гаманець "Яндекс.Деньги". Експертиза встановила, що цифровий диктофон належить до "шпигунського устаткування", - повідомляють на сайті прокуратури Новосибірської області, інформує LB.ua.
Замовлений товар так і не потрапив до Бєляєвої. У лютому 2016 року співробітники митниці в Єкатеринбурзі помітили диктофон під час перевірки рентгенапаратом і вилучили посилку.
"Як розповіла обвинувачена, вона не надала значення тому факту, що у флешкарти вбудований диктофон, і використовувати його в будь-яких корисливих цілях не мала наміру. Слідчі дії затягнулися через те, що справу від самого початку було порушено в Єкатеринбурзі і лише недавно її передали в Новосибірську область. Ніякого запобіжного заходу для обвинуваченої не обирали", - сказав заступник Барабінського міжрайонного прокурора Олександр Дев'ятов, повідомляє "Роскомсвобода".
Раніше подібну справу порушили проти мешканки Братська Іркутської області, повідомляло інформаційне агентство "Байкал.ру". Вона також оформила замовлення на флешку з вбудованим диктофоном восени 2015 року.
Нагадаємо, півробітники ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків