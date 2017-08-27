Росіяни видали українське пиво за своє на фестивалі в Іспанії, - ФОТО

Росія представила також футболки з комуністичною і радянською символікою

В Іспанії на фестивалі культур світу російська делегація видала українське пиво за продукт власного виробництва.

"На фестивалі культур світу, що проходить в іспанському місті Сантандер, Україна не представлена, але наш "добрий сусід" вирішив заповнити цю прогалину і виставили в своєму павільйоні національної кухні українське пиво "1715" і "Домс", а також польське "Живец", - написала журналістка Леся Гасич

на своїй сторінці у Facebook , опублікувавши відповідні фото.



Фото: facebook.com/lesia.gasych



Фото: facebook.com/lesia.gasych

Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною і радянською символікою, матрьошки і протигази.



Фото: facebook.com/lesia.gasych

Як повідомляв iPress.ua, в Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.