Росіяни видали українське пиво за своє на фестивалі в Іспанії, - ФОТО
"На фестивалі культур світу, що проходить в іспанському місті Сантандер, Україна не представлена, але наш "добрий сусід" вирішив заповнити цю прогалину і виставили в своєму павільйоні національної кухні українське пиво "1715" і "Домс", а також польське "Живец", - написала журналістка Леся Гасич
на своїй сторінці у Facebook , опублікувавши відповідні фото.
Фото: facebook.com/lesia.gasych
Фото: facebook.com/lesia.gasych
Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною і радянською символікою, матрьошки і протигази.
Фото: facebook.com/lesia.gasych
Як повідомляв iPress.ua, в Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.
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