Російська авіакомпанія отримала 1,5 млрд рублів збитку через продаж українських активів Компанія продала 100% частку у статутному капіталі українських "дочок" третій стороні

Авіакомпанія Ютейр визнала майже 1,5 млрд руб. збитку від вибуття в 2016 року своїх українських активів.

Фото: AFP

Восени 2016 року компанія втратила контроль над своїми українськими дочірніми товариствами: ТОВ" Авіакомпанія АЗУР ЕЙР Україна, ЗАТ Українська хендлінгової Компанія, ТОВ ЮТстар, ТОВ Форумавіа. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Компанія продала 100% частку у їхньому статутному капіталі третій стороні і визнала результат від вибуття даних дочірніх підприємств у розмірі 1 461 490 тис. руб. Раніше повідомлялося, що Ютейр продає ЮТейр-Україна міжнародному оператору Anex Tour. Фактично предметом угоди повинен був стати сертифікат експлуатанта перевізника. Нагадаємо. раніше стало відомо, що російські кондитери через українські мита на шоколад можуть втратити 15-17 млн доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію