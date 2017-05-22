БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАвіакомпанія Ютейр визнала майже 1,5 млрд руб. збитку від вибуття в 2016 року своїх українських активів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російська авіакомпанія отримала 1,5 млрд рублів збитку через продаж українських активів
Компанія продала 100% частку у статутному капіталі українських "дочок" третій стороні
Фото: AFP
Восени 2016 року компанія втратила контроль над своїми українськими дочірніми товариствами: ТОВ" Авіакомпанія АЗУР ЕЙР Україна, ЗАТ Українська хендлінгової Компанія, ТОВ ЮТстар, ТОВ Форумавіа.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Компанія продала 100% частку у їхньому статутному капіталі третій стороні і визнала результат від вибуття даних дочірніх підприємств у розмірі 1 461 490 тис. руб.
Раніше повідомлялося, що Ютейр продає ЮТейр-Україна міжнародному оператору Anex Tour. Фактично предметом угоди повинен був стати сертифікат експлуатанта перевізника.
Нагадаємо. раніше стало відомо, що російські кондитери через українські мита на шоколад можуть втратити 15-17 млн доларів.
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