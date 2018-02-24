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Російська ЦВК відреагувала на ноту протесту Києва щодо виборів у Криму

Вибори не збираються скасовувати
У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що попри протест України вибори президента Росії у Криму і Севастополі відбудуться у штатному режимі.
Російська ЦВК відреагувала на ноту протесту Києва щодо виборів у Криму Фото: polymedia.ru

Попри заяви України, "Росія забезпечить своїм громадянам право голосувати, в цьому не варто навіть сумніватися", заявив "РИА Новости" заступник голови російського Центрвиборчкому Микола Булаєв.

"Ми це вже проходили на виборах до Держдуми. Голосування відбулося, депутати від Криму і Севастополя успішно працюють у Держдумі. Тому впевнений, що і зараз у Криму і Севастополі все відбудеться у штатному режимі, люди прийдуть і проголосують за того, за кого вони вважають за потрібне", – додав заступник голови ЦВК РФ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України скерувало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку проведенням виборів президента Росії на території анексованого Криму.

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24 02 2018 18:20
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