Російське посольство в Сирії обстріляли з мінометів
Два снаряди впали на території дипмісії, ще два розірвалися поруч із її зовнішнім периметром. Обійшлося без жертв, є незначний матеріальний збиток.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.
"Рішуче засуджуємо терористичні атаки проти російського дипломатичного представництва в Дамаску. Хотіли б ще раз нагадати, що Росія неодноразово звертала увагу на варварський характер обстрілів, яким терористи регулярно піддають житлові квартали Дамаска й інші густонаселені сирійські міста. Їхніми жертвами щодня стають мирні громадяни, жінки і діти", - заявляє відомство.
Нагадаємо, у Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати "добровольці" з Російської Федерації, та заявили, що вони не мають ніякого відношення до Міноборони РФ.
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