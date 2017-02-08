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Російське посольство в Сирії обстріляли з мінометів

Відомство вже засудило терористичні атаки диппредставництва.
Посольство Росії в Дамаску (Сирія) опинилося під мінометним обстрілом.
Російське посольство в Сирії обстріляли з мінометів Фото: reuters.com

Два снаряди впали на території дипмісії, ще два розірвалися поруч із її зовнішнім периметром. Обійшлося без жертв, є незначний матеріальний збиток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

"Рішуче засуджуємо терористичні атаки проти російського дипломатичного представництва в Дамаску. Хотіли б ще раз нагадати, що Росія неодноразово звертала увагу на варварський характер обстрілів, яким терористи регулярно піддають житлові квартали Дамаска й інші густонаселені сирійські міста. Їхніми жертвами щодня стають мирні громадяни, жінки і діти", - заявляє відомство.

Нагадаємо, у Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати "добровольці" з Російської Федерації, та заявили, що вони не мають ніякого відношення до Міноборони РФ.

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