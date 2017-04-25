Російські бомбардувальники вже тричі за місяць кружляли над США
Про це заявив представник американського Міністерства оборони Джефф Дейвіс, повідомляє "Радіо Свобода".
Таким чином 17, 18 та 20 квітня військові літаки Росії були двічі зафіксовані в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади.
При цьому, через такі дії бомбардувальників Ту-95 "Ведмідь", США довелося двічі піднімати у небо свої винищувачі для перехоплення.
Дейвіс зазначив, що такі обльоти не відбувалися біля берегів Аляски впродовж багатьох років, можливо, тому, що бомбардувальники Ту-95 були на технічному обслуговуванні.
Нагадаємо, 18 квітня американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.
Крім цього, у Сполучених Штатів "немає захисту" від крилатих ракет наземного базування, які нещодавно були розгорнуті Росією.
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