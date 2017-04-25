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Російські бомбардувальники вже тричі за місяць кружляли над США

США довелося двічі піднімати у небо свої винищувачі для перехоплення
За минулий тиждень російські військові бомбардувальники вже три рази здійснювали польоти над територіями США.
Російські бомбардувальники вже тричі за місяць кружляли над США Фото:espreso.tv

Про це заявив представник американського Міністерства оборони Джефф Дейвіс, повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином 17, 18 та 20 квітня військові літаки Росії були двічі зафіксовані в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади. 

При цьому, через такі дії бомбардувальників Ту-95 "Ведмідь", США довелося двічі піднімати у небо свої винищувачі для перехоплення.  

Дейвіс зазначив, що такі обльоти не відбувалися біля берегів Аляски впродовж багатьох років, можливо, тому, що бомбардувальники Ту-95 були на технічному обслуговуванні.

Нагадаємо, 18 квітня американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

 

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