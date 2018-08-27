Російські хакери атакували Вселенського патріарха Варфоломія

Російські хакери на протязі багатьох років намагалися викрасти електронні листи самих високопоставлених православних християнських фігур в світі, в тому числі Вселенського патріарха Варфоломія.

Атаки здійснювало хакерське угруповання Fancy Bear, пов'язане зі спецслужбами Росії, повідомляє Associated Press.

Сам Варфоломій не використовує електронну пошту, проте нею активно користуються його помічники, облікові записи яких зазнали спроб злому. Усі вони працювали над питанням надання томосу про автокефалію для України.

Агентство посилається на майже 5 тисяч адрес електронної пошти, які як доказ були надані компанією Secureworks. Вони свідчать про атаки, які здійснювалися протягом 2015-2016 років. Але, за даними агентства, спроби скомпрометувати Вселенський патріархат не припиняються досі.

У квітні 2018 року Порошенко підписав звернення до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію УПЦ, 18 квітня відповідне звернення Президенту передали предстоятелі УПЦ КП Філарет і Української автокефальної православної церкви Макарій, 19 квітня звернення підтримала Верховна Рада, після чого його передали Варфоломію. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет упевнений, що томос українській церкві буде надано вже цього року. У липні 2018 року Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію, нагадує lb.ua.