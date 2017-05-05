Російські кораблі намагались захопити український катер біля Скадовська
"Кораблі Російської Федерації, що базуються на анексованому Росією Кримському півострові, наблизилися до українського рятувального катера і вийшли в ефір з вимогою "зупинити хід і лягти в дрейф", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Команда українського рятувального катера відмовилася виконувати вимоги, вказавши, що катер знаходиться в територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ.
Нагадаємо, 1 травня в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором. Прикордонники запевнили, що тримають на особливому контролі всі судна під російським прапором.
Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до судна претензій немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків