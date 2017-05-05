Російські кораблі намагались захопити український катер біля Скадовська

Команда українського рятувального катера відмовилася виконувати вимоги, вказавши, що катер знаходиться в територіальних водах України

Під час проведення штатних навчань рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська 24 квітня, російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера.

"Кораблі Російської Федерації, що базуються на анексованому Росією Кримському півострові, наблизилися до українського рятувального катера і вийшли в ефір з вимогою "зупинити хід і лягти в дрейф", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Команда українського рятувального катера відмовилася виконувати вимоги, вказавши, що катер знаходиться в територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ.

Нагадаємо, 1 травня в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором. Прикордонники запевнили, що тримають на особливому контролі всі судна під російським прапором.

Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до судна претензій немає.