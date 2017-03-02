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Російські мобільні оператори відмовляються працювати в Криму

Зараз в Криму працюють тільки місцеві оператори
Роскомнагляд не буде зобов'язувати найбільших стільникових операторів працювати в Криму після поновлення ліцензії на зв'язок стандарту 3G.
Російські мобільні оператори відмовляються працювати в Криму Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

На нараді у відомстві 2 лютого, в якому брали участь представники "великої трійки" мобільних операторів, було вирішено, що після закінчення терміну діючих ліцензій Роскомнагляд внесе зміни в додаток до них і оновить "список регіонів з урахуванням їх укрупнення і нових регіонів у складі Росії", - повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника Роскомнагляду, інформує Еспресо.

Однак Крим і Севастополь в цьому списку згадуватися не будуть.

"Все як працювало, так і працюватиме. Операторів "великої трійки" ніхто насильно в Крим не збирається заганяти", - заявив представник Роскомнагляду.

Зараз в Криму працюють тільки місцеві оператори (ТОВ "К-Телеком" - надає послуги під брендом Win Mobile, ТОВ "КТК Телеком" - "Хвиля Мобайл"), а також місцеві компанії "Кримтелеком", "СевТелекомСвязь" ("СевМобайл") і "Інтернаціональні телекомунікації".

Раніше повідомляли, що в окупованому Криму почав роботу новий оператор мобільного зв'язку "Волна мобайл" (Volnamobile).

 
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03 02 2017 14:43
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