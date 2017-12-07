Російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР"

Назад в Україну повернувся майже такий самий обсяг цього виду вугілля

Статистика на сайті Південного митного управління Федеральної митної служби РФ свідчить про завезення в Росію антрациту із захоплених шахт на Донбасі.

Зокрема, в ній зазначено, що в травні 2017 року в Ростовську область РФ з України надійшло 58,652 тис. тонн антрациту вартістю $3,14 млн, січні-травні - 236,568 тис. тонн вартістю $13,044 млн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Усі українські шахти, які видобувають антрацит, розташовані в окупованих районах Донбасу і під контролем бойовиків. На контрольованих владою України територіях цей вид палива зараз не видобувають. За інформацією Міненерговугілля України, з метою узгодження ліцензій на експорт антрациту в 2017 році до відомства ніхто не звертався.

У статистичних даних Південного митного управління ФМС РФ також зазначено, що в травні 2017 року через Ростовську область РФ в Україну було експортовано 24,408 тис. тонн антрациту вартістю $2,146 млн, у січні-травні - 236,296 тис. тонн антрациту вартістю $16,293 млн.

Навесні Міненерговугілля пропонувало Кабміну заборонити імпорт антрациту з Росії, однак таке рішення так і не було прийнято.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.