Російські пілоти назвали ще одну версією катастрофи Ту-154

Фахівці переконані, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.

Зокрема, про це заявив російський пілот першого класу, командир корабля Ту-154 Микола Виноградов, інформує Газета.Ru.

Пілот також відмічає, що літак, який розбився в районі Сочі досить молодий.

"Літаку належить літати 35-40 тис годин, а він налітав всього біля 7 тис. В моєму парку у Внуковому були лайнери, які налітали вже по 30 тис, і вони досі можуть ще літати", - розповів Виноградов.

За його версією, літак розвалився в повітрі.

"Причина катастрофи - це те саме, що сталося на Сінаї: літак почав розвалюватися в повітрі. З якої причини - буде ясно, коли піднімуть ящики. Можливо, це якась корозія або щось інше. Але примітний той факт, що людей знаходять на березі, шматки літака - в 1,5 км від берега, а основна частина судна лежить за 6 км. Тобто виходить, що частини літака полетіли у зворотний бік від нього, а люди приплили на берег і померли там”, - міркує пілот.

Пілот пояснив, що, коли літак падає в море і ударяється об воду, уламки не можуть летіти у зворотний бік, а, навпаки, полетять за інерцією у бік напрямку польоту.

Як розповів фахівець, близький до КБ "Туполєв", на Ту-154 є приймач повітряного тиску, який призначений для виміру швидкості. За його словами, цей так званий приймач необхідно перед вильотом прогрівати, інакше він показує неправильну швидкість.

"Ту-154 після зльоту повинен був набирати висоту кругами в районі Сочі. Через дві хвилини після зльоту у нього висота мала бути метрів вісімсот. А якщо приймач повітряного тиску показував неправильну швидкість, то літак міг легко зірватися в штопор, зачепитися за воду і розвалитися на шматки", - пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.