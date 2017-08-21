Російські війська почали прибувати у Білорусь, - ФОТО

На території країни були помічені рухомі склади з танками

Менш ніж за місяць до старту навчань "Захід-2017" Росія почала перекидати в Білорусію свою бронетехніку.

Фотографії російської військової техніки в Білорусії на своїй сторінці в Twitter опублікував користувач Бровар.



Фото: twitter.com/An_tolya_

Судячи з усього, російське командування направило в Білорусію кілька десятків танків. Цікаво, що на танках є знаки відмінності ЗС РФ, а також маркування, що позначають негабаритність вантажу. Коли саме були зроблені фотографії не уточнюється.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.