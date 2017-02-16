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Російських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2018 у Південній Кореї

Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо росіян пізніше
Російські спортсмени знову ризикують пропустити Олімпійські ігри, які в 2018 році відбудуться в Пхенчхані (Південна Корея).
Російських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2018 у Південній Кореї Фото: by24.org

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запросив Олімпійський комітет Росії на Олімпійські ігри - 2018 в Пхенчхані, але незважаючи на це, участь в турнірі російським спортсменам доки не гарантовано, повідомляє "Champion" з посиланням на Газета.Ru та Inside the Games.

Рішення про участь або неучасть Росії на Олімпіаді в Пхенчхані буде прийнято МОК пізніше.

Відзначимо, що після першої частини доповіді Річарда Макларена про допінг в Росії деяких російських спортсменів не допустили до участі в ОІ - 2016, а потім дискваліфікували усю паралімпійську збірну Росії.

Після другої частини доповіді від міжнародних змагань усунули шість лижників, одну біатлоністку, а також ведуть розслідування стосовно двох біатлоністів, зло завершили кар'єру.

Нагадаємо, Великобританія вважає, що Росію потрібно відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2018 року після оприлюднення доповіді про застосування допінгу.

Окрім того, США закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відсторонити Олімпійський комітет Росії через невідповідність кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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16 02 2017 09:35
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