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Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази "Миротворця"

Хабенський потрапив до бази через візит до окупованого Росією Криму
Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту "Миротворець".
Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази "Миротворця" Фото: соцмережі

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - сказано в обґрунтуванні внесення актора до бази.

В липні Хабенський відвідав "Артек" і фестиваль, який там проводився, уточнили у повідомленні.


Фото: artek.org

Раніше Хабенський заявляв, що підтримує Україну і засуджував політику президента РФ Володимира Путіна, нагадує "Західнет".

Нагадаємо, російський актор Гоша Куценко потрапив у базу даних сайту "Миротворець".
 

 

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16 07 2018 10:05
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