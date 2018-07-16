Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази "Миротворця" Хабенський потрапив до бази через візит до окупованого Росією Криму

Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту "Миротворець".

Фото: соцмережі

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - сказано в обґрунтуванні внесення актора до бази. В липні Хабенський відвідав "Артек" і фестиваль, який там проводився, уточнили у повідомленні.

Фото: artek.org Раніше Хабенський заявляв, що підтримує Україну і засуджував політику президента РФ Володимира Путіна, нагадує "Західнет". Нагадаємо, російський актор Гоша Куценко потрапив у базу даних сайту "Миротворець".

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