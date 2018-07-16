CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази даних сайту "Миротворець".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський актор Костянтин Хабенський потрапив до бази "Миротворця"
Хабенський потрапив до бази через візит до окупованого Росією Криму
Фото: соцмережі
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", - сказано в обґрунтуванні внесення актора до бази.
В липні Хабенський відвідав "Артек" і фестиваль, який там проводився, уточнили у повідомленні.
Фото: artek.org
Раніше Хабенський заявляв, що підтримує Україну і засуджував політику президента РФ Володимира Путіна, нагадує "Західнет".
Нагадаємо, російський актор Гоша Куценко потрапив у базу даних сайту "Миротворець".
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16 07 2018 10:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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