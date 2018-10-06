Російський актор Гоша Куценко потрапив до бази "Миротворця"
Актора звинувачують в "організації порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян, участі у пропагандистських заходах країни-агресора, участі у спробах легалізації анексії АР Крим", повідомляється на сайті центру "Миротворець".
Зокрема, укладачі бази звертають увагу, що Куценко знімався у фільмах "Каникулы президента" та "Балканский рубеж", зйомки яких проходили у Криму.
Гоша (Юрій) Куценко народився на території України, а саме в Запоріжжі. Пізніше, разом із сім'єю він переїхав до Львова, однак з 1988 року живе у Москві. Артист відомий завдяки ролям у фільмах "Антикиллер", "Любовь-морковь", "Ночной дозор", "Елки 2", "Обитаемый остров", "Страна ОЗ".
Нагадаємо, сайт "Миротворець", пов'язаний з нардепом Антоном Геращенком, був створений для встановлення осіб сепаратистів або людей, що допомагають їм. На думку творців сайту, перебування у базі не є доказом вчинення злочину, але може означати причетність до злочинів проти України і українського суспільства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"