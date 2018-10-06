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Російський актор Гоша Куценко потрапив до бази "Миротворця"

Він брав участь у зйомках на території анексованого Криму
Російський актор Гоша Куценко потрапив у базу даних сайту "Миротворець".
Російський актор Гоша Куценко потрапив до бази "Миротворця" Гоша Куценко. Фото: life.paparazzi.ru

Актора звинувачують в "організації порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян, участі у пропагандистських заходах країни-агресора, участі у спробах легалізації анексії АР Крим", повідомляється на сайті центру "Миротворець".

Зокрема, укладачі бази звертають увагу, що Куценко знімався у фільмах "Каникулы президента" та "Балканский рубеж", зйомки яких проходили у Криму.

Гоша (Юрій) Куценко народився на території України, а саме в Запоріжжі. Пізніше, разом із сім'єю він переїхав до Львова, однак з 1988 року живе у Москві. Артист відомий завдяки ролям у фільмах "Антикиллер", "Любовь-морковь", "Ночной дозор", "Елки 2", "Обитаемый остров", "Страна ОЗ".

Нагадаємо, сайт "Миротворець", пов'язаний з нардепом Антоном Геращенком, був створений для встановлення осіб сепаратистів або людей, що допомагають їм. На думку творців сайту, перебування у базі не є доказом вчинення злочину, але може означати причетність до злочинів проти України і українського суспільства.

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10 06 2018 18:21
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