БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРосійський "Сбербанк" піде з деяких європейських країн, де він зараз працює.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський "Сбербанк" припинить роботу в деяких містах Європи
Основною причиною є антиросійські санкції
Фото: uainfo.org
"Ми зараз оптимізуємо нашу діяльність в Європі - з ряду країн ми будемо виходити <...> Під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", - повідомив глава банку Герман Греф, пише "Медуза".
Про які саме країни йдеться, він не уточнив.
У "Сбербанку" є дочірня компанія в Швейцарії і підрозділ Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії, яке управляє дочірніми структурами в Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Боснії і Герцеговині, Словенії, Хорватії та Сербії.
Як повідомляв iPress.ua, власник ТАСкомбанк і Universal Bank - бізнесмен, екс-віце-прем'єр Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить "Сбербанку Росії".
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