Російський "Сбербанк" припинить роботу в деяких містах Європи

Російський "Сбербанк" піде з деяких європейських країн, де він зараз працює.

"Ми зараз оптимізуємо нашу діяльність в Європі - з ряду країн ми будемо виходити <...> Під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", - повідомив глава банку Герман Греф, пише "Медуза".

Про які саме країни йдеться, він не уточнив.

У "Сбербанку" є дочірня компанія в Швейцарії і підрозділ Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії, яке управляє дочірніми структурами в Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Боснії і Герцеговині, Словенії, Хорватії та Сербії.

Як повідомляв iPress.ua, власник ТАСкомбанк і Universal Bank - бізнесмен, екс-віце-прем'єр Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить "Сбербанку Росії".