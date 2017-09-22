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Російський "Сбербанк" припинить роботу в деяких містах Європи

Основною причиною є антиросійські санкції
Російський "Сбербанк" піде з деяких європейських країн, де він зараз працює.
Російський "Сбербанк" припинить роботу в деяких містах Європи Фото: uainfo.org

"Ми зараз оптимізуємо нашу діяльність в Європі - з ряду країн ми будемо виходити <...> Під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", - повідомив глава банку Герман Греф, пише "Медуза".

Про які саме країни йдеться, він не уточнив.

У "Сбербанку" є дочірня компанія в Швейцарії і підрозділ Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії, яке управляє дочірніми структурами в Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Боснії і Герцеговині, Словенії, Хорватії та Сербії.

Як повідомляв iPress.ua, власник ТАСкомбанк і Universal Bank - бізнесмен, екс-віце-прем'єр Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить "Сбербанку Росії".

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22 09 2017 16:25
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