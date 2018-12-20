Російський суд відмовився надати полоненому українському моряку перекладача
Зустріч c Варемезом пройшла в кабінеті для проведення відеоконференцзв'язку в СІЗО Лефортово. Місце зустрічі обумовлено тим, що російський "Верховний суд Республіки Крим" в цей день розглядав апеляційну скаргу на обрання українському моряку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Адвокат і військовополонений дистанційно брали участь в цьому засіданні з Москви.
"На жаль, суд залишив Володимира під вартою. При цьому моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим - проігноровані. Але незважаючи на це, хочу зазначити, що рішення суду його не зломило, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю", - повідомив адвокат у Facebook.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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