Російський суд залишив Павла Гриба під вартою до грудня, хлопець скаржиться на знущання

Затриманий українець розповів, що під час етапування його побили інші в'язні

Російський суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня українця Павла Гриба.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

"Рішення суду прогнозоване – залишити під вартою до 20 грудня та призначити попередні слухання на 9 липня в "Северо-Кавказском окружном военном суде" у закритому режимі", – розповів Ігор Гриб.

За словами адвокатки Павла Марини Дубровіної, хлопець виглядає "дуже виснаженим і подавленим". Він не може придбати медикаменти чи продукти харчування, бо Росфінмоніторинг заборонив надсилати йому грошові перекази. Окрім того, в його камері дуже спекотно і задушливо.

Батько Павла Гриба також повідомив, що адвокатці Марині Дубровіній вдалося потрапити до СІЗО-4 на побачення з Павлом. Хлопець розповів захисниці, що під час етапування до Ростова-на-Дону його побили інші в'язні, коли довідалися, за якою статею Павла звинувачують.

"Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в одних шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни не має. Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в'язнів буде і в подальшому. Один сильний удар в область живота може привести до розриву зворотньої вени, як наслідок – внутрішня кровотеча і смерть. Ніхто не зможе надати кваліфіковану медичну допомогу. Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість. Відсутність ліків тільки погіршує й без того жахливий стан здоров'я", – повідомив батько українця.

Нагадаємо, Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.