Роскомнадзор заблокував IP-адреси банків і платіжних систем
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Відзначається, що на заблокованих адресах "сидять різні магазини, банки, платіжні системи". Такі дії Роскомнадзора можуть привести до проблем у багатьох громадян.
Активіст Фонду боротьби з корупцією Владислав Здольник в своєму каналі звернув увагу на поєднання вивантаження IP-адреса/маска підмережі, що дозволяє вказати відразу блок IP-адрес: в перших трьох записах "зашифровано" по 131 тисячі адрес, а в четвертій - 262 тисячі.
Він також додав, що адреси заблокували не за рішенням Таганського суду Москви, а за рішенням генпрокуратури РФ.
Нагдаємо, Таганський суд Москви 13 квітня задовольнив позов Роскомнадзора про блокування месенджера Telegram . Суд дозволив заблокувати Telegram негайно, не чекаючи рішення апеляції. Мессенджер буде заблокований в Росії, поки не надасть владі ключі для розшифровки повідомлень користувачів, вирішив суд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це