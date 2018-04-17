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Роскомнадзор заблокував IP-адреси банків і платіжних систем

В даний час заблоковані вже понад 600 тисяч IP-адрес
Роскомнадзор почав блокувати IP-адреси Amazon, які належать, в тому числі, деяким банкам і платіжним системам.
Роскомнадзор заблокував IP-адреси банків і платіжних систем Фото: соцемережі

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що на заблокованих адресах "сидять різні магазини, банки, платіжні системи". Такі дії Роскомнадзора можуть привести до проблем у багатьох громадян.

Активіст Фонду боротьби з корупцією Владислав Здольник в своєму каналі звернув увагу на поєднання вивантаження IP-адреса/маска підмережі, що дозволяє вказати відразу блок IP-адрес: в перших трьох записах "зашифровано" по 131 тисячі адрес, а в четвертій - 262 тисячі.

Він також додав, що адреси заблокували не за рішенням Таганського суду Москви, а за рішенням генпрокуратури РФ.

Нагдаємо, Таганський суд Москви 13 квітня задовольнив позов Роскомнадзора про блокування месенджера Telegram . Суд дозволив заблокувати Telegram негайно, не чекаючи рішення апеляції. Мессенджер буде заблокований в Росії, поки не надасть владі ключі для розшифровки повідомлень користувачів, вирішив суд.

Блокування почалася 16 квітня.

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17 04 2018 06:30
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