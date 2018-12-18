Роскомнагляд витратить 20 млрд рублів на технологію, що заблокує Telegram, - BBC

Систему планують запустити в 2019 році

Роскомнагляд витратить 20 мільярдів рублів на систему DPI, щоби заблокувати заборонені сервери, зокрема месенджер Telegram.

Як повідомляє BBC з посиланням на анонімне джерело, обладнання для блокування закуплять державним коштом й встановлять на мережах операторів. Загалом планують витратити 20 мільярдів рублів (близько 8,3 мільярди гривень - ред.), інформує "Громадське".

Правовою основою для технології стане законопроект про автономність роботи російського сегмента інтернету. Система DPI буде аналізувати кожен трафік індивідуально і блокувати заборонені сайти.

Тестувати технологію почали в серпні на мережі "Ростелеком" у Реутові в Підмосков'ї. Тоді до тестування долучились сім компаній. Однак лише компанія Vas Experts офіційно підтвердила свою участь у проекті.

Раніше Роскомнагляд вимагав від Apple та Google видалити Telegram. Згодом Роскомнагляд вимагав від Amazon та Google закрити доступ до ІР-адрес для Telegram.

16 квітня у Росії почали блокувати Telegram. Крім того, у країні заявили, що блокуватимуть інструменти для обходу заборони Telegram.

Того ж дня Роскомнагляд почав блокувати ІР-адреси компаній Amazon та Google, хостинг яких використовує нещодавно заборонений в Росії месенджер Telegram.

У Кремлі запевнили, що заборона Telegram в Росії "буде реалізовуватися".

Суд РФ постановив заблокувати месенджер Telegram на території Російської Федерації 13 квітня. Причиною стала відмова надати представникам ФСБ ключі шифрування, які дозволили б їм читати листування користувачів.

Додамо, менеджер Рівненської філії Приватбанку продавав через месенджер Telegram особисті дані клієнтів фінустанови.