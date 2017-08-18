РосЗМІ повідомили про закриття пропагандистського каналу Life
Про це повідомило федеральне агентство ТАСС з посиланням на джерело у холдингу. Також раніше російське видання РБК повідомило, що медіа-проект Life в рамках стратегії розвитку планує скоротити новинне ефірне мовлення, яке спричинить скорочення штату співробітників.
"Залишається тільки сайт і наші проекти, звичайно. Повністю припиняється (телемовлення). На частоті буде звернення до телеглядачів, стежити за новинами Life на сайті і в соцмережах", - пояснив співрозмовник агентства.
Він також уточнив, що будуть скорочені 90 осіб, а ще 90 залишаться працювати над стрімінговим мовленням.
Інтернет-видання LifeNews.ru було створено у вересні 2009 року на базі інформаційно-розважального ресурсу Life.ru. Ресурс позиціонував себе як новинний таблоїд. Власником ліцензії на мовлення телеканалу є компанія ТОВ "Медіа контент", бенефіціарами якого є журналіст, засновник газети "Жизнь" Арам Габрелянов.
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