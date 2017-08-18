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РосЗМІ повідомили про закриття пропагандистського каналу Life

Планують залишити тільки сайт
Телеканал Life (колишній LifeNews) у п'ятницю 18 серпня, працює останній день, після чого його мовлення буде припинено, але залишаться інші проекти.
РосЗМІ повідомили про закриття пропагандистського каналу Life Фото: РБК

Про це повідомило федеральне агентство ТАСС з посиланням на джерело у холдингу. Також раніше російське видання РБК повідомило, що медіа-проект Life в рамках стратегії розвитку планує скоротити новинне ефірне мовлення, яке спричинить скорочення штату співробітників.

"Залишається тільки сайт і наші проекти, звичайно. Повністю припиняється (телемовлення). На частоті буде звернення до телеглядачів, стежити за новинами Life на сайті і в соцмережах", - пояснив співрозмовник агентства.

Він також уточнив, що будуть скорочені 90 осіб, а ще 90 залишаться працювати над стрімінговим мовленням.

Інтернет-видання LifeNews.ru було створено у вересні 2009 року на базі інформаційно-розважального ресурсу Life.ru. Ресурс позиціонував себе як новинний таблоїд. Власником ліцензії на мовлення телеканалу є компанія ТОВ "Медіа контент", бенефіціарами якого є журналіст, засновник газети "Жизнь" Арам Габрелянов.

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18 08 2017 19:35
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