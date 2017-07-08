Розенблат подарував сестрі арештовану судом частину будинку
Так, рішення про арешт суд прийняв 24 липня. А 26 липня, згідно із інформацією про зміну майнового стану, Розенблат подарував свою частину будинку сестрі Олені.
В ухвалі вказується, що арештовується 1/2 частина житлового будинку, загальною площею 225,4 кв. метрів. Співвласність будинку із такою ж площею, Розенблат вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік.
Така ж площа і місцерозташування частини будинку, яку нардеп подарував сестрі. Як відомо, Олена Розенблат є депутатом Новоград-Волинської райради.
18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.
Нагадаємо, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" БориславРозенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
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