НОВИНИРозмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розенко: Мінімальну пенсію підвищать на 62 гривні
Чергове підвищення пенсій також має відбутися з першого січня
Павло Розенко. Фото: 7d.rv.ua
"Перерахунок буде здійснений всім пенсіонерам, чий розмір пенсій залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб", — повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує Урядовий портал.
За його словами, чергове підвищення пенсій також має відбутися з 1 січня. Підвищення має зачепити півмільйона пенсіонерів та військових пенсіонерів.
Наступне підвищення заплановане на березень 2019 року. У березні, за словами Розенка, пенсії мають зрости на 12-17%.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.
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