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Розенко: Мінімальну пенсію підвищать на 62 гривні

Чергове підвищення пенсій також має відбутися з першого січня
Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень.
Розенко: Мінімальну пенсію підвищать на 62 гривні Павло Розенко. Фото: 7d.rv.ua

"Перерахунок буде здійснений всім пенсіонерам, чий розмір пенсій залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб", —  повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує Урядовий портал.

За його словами, чергове підвищення пенсій також має відбутися з 1 січня. Підвищення має зачепити півмільйона пенсіонерів та військових пенсіонерів.

Наступне підвищення заплановане на березень 2019 року. У березні, за словами Розенка, пенсії мають зрости на 12-17%.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.

 

 

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22 11 2018 11:39
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