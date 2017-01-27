Розкол "Оппоблоку". Бойко ініціює приєднання Медведчука з ініціативи Москви
Таку інформацію подає шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.
"Офіційна версія: у колишніх партнерів різне бачення майбутнього. Обурені нинішніми рейтингами Юрія Бойка, "фірташівські" зацікавлені в дострокових виборах. Тоді як "ахметовскі" дивляться на все більш прагматично і налаштовані працювати як конструктивна опозиція", акуратно підігруючи - де це потрібно - АП", - пише Кошкіна.
"Після недавнього свого візиту в Москву Юрій Бойко привіз для ОБ новину - "нам дають третього партнера" . "Третім" виявився Віктор Медведчук. "Ахметовських" це категорично не влаштувало. Мабуть, не тому, що "міркувати" тепер пропонувалося на трьох, а не двох, як раніше. Хоча, звичайно, "розмінювати" свої акції на догоду "медведчуківським" вони не мають наміру, та й в цілому подібне "сусідство" їх не влаштовує. Так і був запущений процес сепарації".
Шеф-редактор LB.ua пише, що точка, як очікується, буде поставлена на початку нової парламентської сесії - шостого або сьомого лютого. Залишилося вирішити юридичні питання - "як не допустити "обнулення" списку в разі, якщо фракція колеться на двоє".
"На нинішньому етапі мається на увазі поділ не так на дві партії, але дві депутатські групи. "Фірташівських", як і раніше, очолюватиме Бойко, "Ахметовських" - Новинський. Оформлятися у вигляді окремої партії "ахметовскі" не поспішають. "Немає передвиборної ситуації, який сенс?", - кажуть, нагадуючи: "на балансі" у них є бренди "ПР", "Партії миру і розвитку". Багато чого, було б бажання відтворюватися", - йдеться в матеріалі.
"Не виключено, звичайно, в останню хвилину у членів ОБ включиться інстинкт самозбереження, "питання Медведчука" замнуть і розлучення ще відтермінують (виходячи з багаторічного досвіду спостережень, можу відзначити: якщо ці громадяни рішення приймають - реалізовують негайно, а тут - вже третій тиждень тягнуть), але повноцінно розбиту чашку вже все одно не склеїти", - резюмує Соня Кошкіна.
Нагадаємо, що Кошкіна також написала, що народний депутат від БПП, соратник Президента Петра Порошенка Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.
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