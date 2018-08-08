Розлиту під Дніпром азотну кислоту везли нелегально
Про це на прес-конференції розповів начальник управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області Олексій Степаненко, повідомляє "Укрінформ".
"Такий небезпечний вантаж, як азотна кислота, підлягає ліцензуванню. Перевіривши документацію, ми бачили, що підприємство не отримало таку ліцензію, відповідно, здійснювало перевезення нелегально. Власник сказав, що хотів заробити грошей, а потім отримати ліцензію", - сказав Степаненко.
Тепер перевізнику загрожує від 17 до 34 тис. грн штрафу з конфіскацією транспортного засобу.
Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області з реагування на надзвичайні ситуації Олександр Шевченко, причиною інциденту стала розгерметизація фланця в одному з відсіків автоцистерни, в якому було 8 тонн азотної кислоти. Витекло близько 4 тонн речовини.
Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області через розгерметизацію автоцистерни стався витік 3-4 тонн азотної кислоти на площі 40-45 кв. метрів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро