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Розлиту під Дніпром азотну кислоту везли нелегально

Перевізнику загрожує від 17 до 34 тис. грн штрафу з конфіскацією транспортного засобу
Власники автоцистерни, з якої напередодні під Дніпром вилилася азотна кислота, не мали необхідної ліцензії на перевезення такого вантажу.
Розлиту під Дніпром азотну кислоту везли нелегально Фото: dp.dsns.gov.ua

Про це на прес-конференції розповів начальник управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області Олексій Степаненко, повідомляє "Укрінформ".

"Такий небезпечний вантаж, як азотна кислота, підлягає ліцензуванню. Перевіривши документацію, ми бачили, що підприємство не отримало таку ліцензію, відповідно, здійснювало перевезення нелегально. Власник сказав, що хотів заробити грошей, а потім отримати ліцензію", - сказав Степаненко.

Тепер перевізнику загрожує від 17 до 34 тис. грн штрафу з конфіскацією транспортного засобу.

Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області з реагування на надзвичайні ситуації Олександр Шевченко, причиною інциденту стала розгерметизація фланця в одному з відсіків автоцистерни, в якому було 8 тонн азотної кислоти. Витекло близько 4 тонн речовини.

Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області через розгерметизацію автоцистерни стався витік 3-4 тонн азотної кислоти на площі 40-45 кв. метрів.

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08 08 2018 16:59
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