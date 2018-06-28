Розвідка: Росія може атакувати з території Білорусі
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних", - заявив представник відомства Вадим Скібіцький, інформує "Радіо Свобода".
"Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", – підкреслив Скібіцький.
Нагадаємо, у 2017 році на території Білорусі і частково в Росії відбулися військові навчання "Захід". За офіційними даними, у Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, у них узяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 3 тисячі російських, нагадує.
Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокоїлися, що РФ може використати навчання "Захід-2017" для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.
У Мінську і Москві заявляли про "оборонний" характер спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017" і запевняли, що після їхнього закінчення всі російські військовослужбовці, які брали в них участь, залишили територію Білорусі.
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