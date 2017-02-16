Розвідника батальйону "Восток" із позивним "Савік" затримано у Волновасі, - Нацполіція
У кінці 2014-го 20-річний житель Костянтинівки поїхав у РФ на заробітки, дізнавшись про набір у військові угруповання "ДНР", відправив свою кандидатуру. У лютому 2015 його і ще сотню добровольців розвезли по різних місцях дислокації: Донецьк, Старобешеве і Широкине.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
Новобранець пройшов навчальну підготовку і був зарахований у розвідгрупу батальйону "Восток". Отримавши позивний Савік і необхідну екіпіровку, приступив до несення служби.
Бойовик здійснював контрольно-пропускну діяльність на блокпостах траси Маріуполь - Новоазовськ. А вночі, перебуваючи на позиціях терористів, розвідник стежив за переміщенням техніки українських військових, які перебували поблизу Виноградного.
У червні 2015 року, перебуваючи на посаді, хлопець отримав серйозну травму і покинув лави бойовиків.
Вирушив у РФ, а саме до Твері, однак, втративши документи, був змушений повернутися в Україну. Майже відразу бойовика, на якого до цього моменту було вже зібрано достатньо доказів і оголошено розшук, затримали правоохоронці.
Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у них" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, який підозрюється у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями.
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