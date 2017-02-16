Розвідника батальйону "Восток" із позивним "Савік" затримано у Волновасі, - Нацполіція

У Донецькій області поліцією затримано жителя Костянтинівки, який був у розвідгрупі терористичного батальйону "Восток".

У кінці 2014-го 20-річний житель Костянтинівки поїхав у РФ на заробітки, дізнавшись про набір у військові угруповання "ДНР", відправив свою кандидатуру. У лютому 2015 його і ще сотню добровольців розвезли по різних місцях дислокації: Донецьк, Старобешеве і Широкине.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

Новобранець пройшов навчальну підготовку і був зарахований у розвідгрупу батальйону "Восток". Отримавши позивний Савік і необхідну екіпіровку, приступив до несення служби.

Бойовик здійснював контрольно-пропускну діяльність на блокпостах траси Маріуполь - Новоазовськ. А вночі, перебуваючи на позиціях терористів, розвідник стежив за переміщенням техніки українських військових, які перебували поблизу Виноградного.

У червні 2015 року, перебуваючи на посаді, хлопець отримав серйозну травму і покинув лави бойовиків.

Вирушив у РФ, а саме до Твері, однак, втративши документи, був змушений повернутися в Україну. Майже відразу бойовика, на якого до цього моменту було вже зібрано достатньо доказів і оголошено розшук, затримали правоохоронці.

Щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у них" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, який підозрюється у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями.