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Ryanair 3 вересня виконає перший рейс із Києва до Берліна

Рейси за цим маршрутом здійснюватимуть чотири рази на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі
Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair 3 вересня виконає перший рейс - із Києва до Берліна.
Ryanair 3 вересня виконає перший рейс із Києва до Берліна Фото: Ryanair

"3 вересня 2018 року в аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд", - повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль", інформує "Громадське".

Також, авіакомпанія Ryanair оголосила про введення обмежень на безкоштовний провіз ручного багажу. Пасажири зможуть провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет.

 

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29 08 2018 12:58
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