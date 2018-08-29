CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair 3 вересня виконає перший рейс - із Києва до Берліна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair 3 вересня виконає перший рейс із Києва до Берліна
Рейси за цим маршрутом здійснюватимуть чотири рази на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі
Фото: Ryanair
"3 вересня 2018 року в аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд", - повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль", інформує "Громадське".
Також, авіакомпанія Ryanair оголосила про введення обмежень на безкоштовний провіз ручного багажу. Пасажири зможуть провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет.
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29 08 2018 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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