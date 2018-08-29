Ryanair 3 вересня виконає перший рейс із Києва до Берліна

Щоразу, записуючи інтерв’ю з ветераном про діяльність яку кожен з них розпочав після повернення з війни, дивуюся, яка багата в людей фантазія, щоб так кардинально змінювати рід занять

Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені