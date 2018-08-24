Ryanair вводить обов’язкову оплату за перевезення великої ручної поклажі
Пасажири, які не сплатили пріоритетну посадку, зможуть провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет, повідомляє The Guardian.
Нововведення набудуть чинності для бронювань, зроблених з 1 вересня 2018 року, і передбачають, що пасажири, які не сплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет ручної поклажі.
Відзначено, що габарити цього предмета, який можна брати в салон літака, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 см. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 см.
Таким чином, після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, сплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка.
Однак, в разі, якщо збори оплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно. У першому випадку пасажир зможе взяти великий предмет ручної поклажі в салон літака, у другому - чемодан необхідно буде здати на стійці реєстрації.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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