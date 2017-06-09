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Ryanair скорочує обсяг ручної поклажі в салоні

Зміни почнуть діяти з листопада
Ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що багато її клієнтів більше не зможуть взяти в літак два предмети ручної поклажі.
Ryanair скорочує обсяг ручної поклажі в салоні Фото: GETTY IMAGES

Бюджетний авіаперевізник повідомив, що пасажири без пріоритетної посадки повинні будуть безплатно здавати другий предмет багажу біля входу на посадку, інформує ВВС.

Водночас Ryanair знизить мінімальний багажний збір з 35 до 25 євро та збільшить мінімальну норму платного багажу з 15 до 20 кг.

За словами компанії, ці зміни почнуть діяти з листопада.

Раніше авіакомпанія заявила, що стала жертвою власної доброти після того, як пасажирам безкоштовно дозволили брати на борт другий предмет багажу.

Через зловживання такою практикою з боку пасажирів виникали затримки польотів.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.

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06 09 2017 14:59
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