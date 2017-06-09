Ryanair скорочує обсяг ручної поклажі в салоні

Ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що багато її клієнтів більше не зможуть взяти в літак два предмети ручної поклажі.

Бюджетний авіаперевізник повідомив, що пасажири без пріоритетної посадки повинні будуть безплатно здавати другий предмет багажу біля входу на посадку, інформує ВВС.

Водночас Ryanair знизить мінімальний багажний збір з 35 до 25 євро та збільшить мінімальну норму платного багажу з 15 до 20 кг.

За словами компанії, ці зміни почнуть діяти з листопада.

Раніше авіакомпанія заявила, що стала жертвою власної доброти після того, як пасажирам безкоштовно дозволили брати на борт другий предмет багажу.

Через зловживання такою практикою з боку пасажирів виникали затримки польотів.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.