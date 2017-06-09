Ryanair скорочує обсяг ручної поклажі в салоні
Бюджетний авіаперевізник повідомив, що пасажири без пріоритетної посадки повинні будуть безплатно здавати другий предмет багажу біля входу на посадку, інформує ВВС.
Водночас Ryanair знизить мінімальний багажний збір з 35 до 25 євро та збільшить мінімальну норму платного багажу з 15 до 20 кг.
За словами компанії, ці зміни почнуть діяти з листопада.
Раніше авіакомпанія заявила, що стала жертвою власної доброти після того, як пасажирам безкоштовно дозволили брати на борт другий предмет багажу.
Через зловживання такою практикою з боку пасажирів виникали затримки польотів.
Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа