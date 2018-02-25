CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Полтавській області рятувальники зняли з дрейфуючої крижини в акваторії Кам'янського водосховища 50 рибалок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники на Полтавщині зняли з дрейфуючої крижини 50 рибалок
Крижина перебувала за два кілометри від берега
Фото: dsns.gov.ua
Подія сталася напередодні. До рятувальників надійшла інформація, що біля с. Придніпрянське Кобеляцького району в акваторії Кам'янського водосховища на відстані близько 2 км від берега на дрейфуючій крижині перебувають 50 рибалок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вісім працівників ДержНС протягом години рятували їх на двох човнах. Стан рибалок медики оцінили як задовільний.
"Жертв і постраждалих немає", - наголошується в повідомленні.
Зауважимо, з початку року рятувальники зафіксували вже близько 80 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни.
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