Рятувальники на Полтавщині зняли з дрейфуючої крижини 50 рибалок

Крижина перебувала за два кілометри від берега

У Полтавській області рятувальники зняли з дрейфуючої крижини в акваторії Кам'янського водосховища 50 рибалок.

Подія сталася напередодні. До рятувальників надійшла інформація, що біля с. Придніпрянське Кобеляцького району в акваторії Кам'янського водосховища на відстані близько 2 км від берега на дрейфуючій крижині перебувають 50 рибалок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вісім працівників ДержНС протягом години рятували їх на двох човнах. Стан рибалок медики оцінили як задовільний.

"Жертв і постраждалих немає", - наголошується в повідомленні.

Зауважимо, з початку року рятувальники зафіксували вже близько 80 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни.