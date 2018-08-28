РЄ не підтримала позицію Угорщини щодо порушень з боку України, – посол

Посол наголосив, що заяви угорських посадовців про нібито порушення Україною міжнародних конвенцій не підтверджуються офіційною позицію інституцій РЄ

Рада Європи займає виважену позицію щодо "освітнього конфлікту" України та Угорщини та уникає загострення конфлікту між ними.

"Говорити, що Рада Європи стала на їхній бік – це абсолютно неправильно", - заявив у спілкуванні з журналістами представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, інформує "Європейська правда".

За словами Кулеби, Будапешт планував отримати у Страсбурзі юридичні висновки, які би посилили їхню позицію.

"Угорщина порушує ці питання на експертному рівні, але офіційної позиції Ради Європи немає. Рада Європи концентрується на тому, щоби допомогти Угорщині та Україні вийти з цієї ситуації, а не загострити ситуацію", - пояснив він.

Кулеба також навів ілюстрацію того, що дипломати двох держав конструктивно співпрацюють, попри проблемні питання у двосторонніх відносинах: "Якщо з російським послом зрозуміло що у нас відбувається – ми "обстрілюємо" один одного на засіданнях, то з Угорщиною інакше – ми з моєї угорською колегою підкреслено ввічливо спілкуємося, не загострюючи ситуацію".

Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.