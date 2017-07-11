ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній Президент Грузії і лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі запропонував із 3 грудня почати народний імпічмент, в разі, якщо Верховна Рада не проголосує за створення Антикорупційного суду і зняття депутатської недоторканності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі анонсував на 3 грудня "народний імпічмент"
Політик вимагає від Ради ухвалити два закони
Фото: rian.com.ua
Про це він сказав зі сцени на площі Конституції в Києві, передають Українські новини.
"Якщо вони не проголосують, я пропоную з 3 грудня почати народний імпічмент", - сказав Саакашвілі.
Він виступає за те, щоб до 3 грудня Верховна Рада розглянула законопроекти про зняття депутатської недоторканності і про створення Антикорупційного суду.
Що він має на увазі під "народним імпічментом", Саакашвілі не пояснив.
У той же час, він підкреслив, що Україні не потрібна нова революція.
Нагадаємо, Михайло Саакашвілі отримав документ, що дозволяє йому легально перебувати на території України.
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07 11 2017 22:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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