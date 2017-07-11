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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі анонсував на 3 грудня "народний імпічмент"

Політик вимагає від Ради ухвалити два закони
Колишній Президент Грузії і лідер партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі запропонував із 3 грудня почати народний імпічмент, в разі, якщо Верховна Рада не проголосує за створення Антикорупційного суду і зняття депутатської недоторканності.
Саакашвілі анонсував на 3 грудня "народний імпічмент" Фото: rian.com.ua

Про це він сказав зі сцени на площі Конституції в Києві, передають Українські новини.

"Якщо вони не проголосують, я пропоную з 3 грудня почати народний імпічмент", - сказав Саакашвілі.

Він виступає за те, щоб до 3 грудня Верховна Рада розглянула законопроекти про зняття депутатської недоторканності і про створення Антикорупційного суду.

Що він має на увазі під "народним імпічментом", Саакашвілі не пояснив.

У той же час, він підкреслив, що Україні не потрібна нова революція.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі отримав документ, що дозволяє йому легально перебувати на території України.

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07 11 2017 22:55
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