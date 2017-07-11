Саакашвілі каже, що ДМС видала йому документ, який легалізує його перебування в Україні

Раніше відомство відмовило йому в політичному притулку

Позбавлений українського громадянства Михайло Саакашвілі заявив, що отримав від міграційний служби України документ, який дозволяє йому легальне перебування на території країни.

Раніше відомство відмовило йому в політичному притулку. Про це колишній губернатор Одеської області повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. Звичайно, я цим не задовільняюсь, а добиваюся через суд права відновити моє громадянство", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

У середу, 1 листопада, Державна міграційна служба відмовила лідеру "Руху нових сил", колишньому президенту Грузії, екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.