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Саакашвілі каже, що ДМС видала йому документ, який легалізує його перебування в Україні

Раніше відомство відмовило йому в політичному притулку
Позбавлений українського громадянства Михайло Саакашвілі заявив, що отримав від міграційний служби України документ, який дозволяє йому легальне перебування на території країни.
Саакашвілі каже, що ДМС видала йому документ, який легалізує його перебування в Україні Фото: Reuters

Раніше відомство відмовило йому в політичному притулку. Про це колишній губернатор Одеської області повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. Звичайно, я цим не задовільняюсь, а добиваюся через суд права відновити моє громадянство", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

У середу, 1 листопада, Державна міграційна служба відмовила лідеру "Руху нових сил", колишньому президенту Грузії, екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

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