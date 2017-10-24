Саакашвілі вже можна депортувати, - Луценко

Саакашвілі таке рішення в суді не оскаржував, каже генпрокурор

Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

"У нас є новина, якщо я раніше заявляв, що він має статус, який виключає будь-який спосіб його депортації або екстрадиції, то зараз Державна міграційна служба відмовила йому статус біженця, по якій він написав заяву. Пан Саакашвілі як завжди в суд з оскарженням цього рішення не звернувся. Тому зараз він апатрид, без усяких спеціальних обставин, які б могли виключити його депортацію або екстрадицію. І Державна міграційна служба знає це точно", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

11 вересня Саакашвілі попросив ДМС про надання йому статусу особи, що потребує додаткового захисту в Україні.

Зазначимо, згідно з інформацією Мін'юсту України, правовою підставою для екстрадиції правопорушників є Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. та чинні двосторонні міжнародні договори про видачу, про правову допомогу у кримінальних справах, які включають в себе положення про видачу правопорушників. Однією з умов для видачі є те, що діяння, за яке вимагається видача, має бути кримінальним як за законодавством країни, яка вимагає видачі, так і за законодавством країни, до якої звернуто вимогу.

Крім того, не підлягають видачі особи, які вчинили злочини політичного характеру і користуються правом притулку, проте не розглядаються як політичні військові злочини і злочини проти миру і людства.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.