Саакашвілі їде до Львова
"Сьогодні ми зберемося у Львові, напевно, в найближчому місті і вирішимо", – сказав Саакашвілі в ефірі телеканалу Newsone в неділю ввечері, відповідаючи на питання про те, як він має намір "далі рухатися на Київ", пише "Українська правда".
Зараз Саакашвілі сів у автомобіль, який в супроводі ще кількох машин відразу ж рушив по трасі вглиб країни.
Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" представник прес-служби "Руху нових сил" Мар'яна Поштар, Саакашвілі планує зустріч зі своїми прихильниками в центрі міста на площі Ринок біля міськради.
Разом з тим, багато тих, хто супроводжував Саакашвілі в Польщі і чекали біля пункту пропуску з українського боку кордону, зокрема й лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, в кортежі не пішли, і лише зараз сідають в двоярусний пасажирський автобус.
Більшість же активістів, які зібралися біля пункту пропуску, поки що залишаються на місці.
Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.
Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.
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