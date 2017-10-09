Саакашвілі вирішив перетинати кордон в потязі

Екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі змінив плани, замість пункту пропуску "Краковець", кордон він буде перетинати потягом.

"Щоб уникнули провокацій, ми поїдемо на "Інтерсіті", - сказав він, повідомляє "Громадське".

Раніше кореспондент "Громадського" розповів, що Саакашвілі та депутати приїхали на вокзал у Перемишлі. Цікаво, що о 15 години звідси йде потяг до Києва. Наразі Міхеіл та депутати спілкуються про щось. Журналістів не пустили.

Зазначимо, Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують євродепутати зокрема Яцек Саріуш-Вольський, польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.

На питання журналіста "Громадського", чи є у нього план дій, якщо його не пустять в Україну, Саакашвілі відповів: "Немає ніяких планів".

Прикордонники, в зв'язку з приїздом екс-чиновника, посилили контроль та радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краковець". Зранку на пункті пропуску нарахували близько 200 автомобілів. Згодом біля пункту перетину кордону розбили наметове містечко. Серед тих, хто приїхав підтримати Саакашвілі активісти його партії "Рух нових сил", екс-бійці батальйонів "Донбас" та "Айдар", частина з них в повному омбундируванні, але без зброї.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краківець о 14.00.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що у екс-губернатора Одеської області буде вилучено паспорти і його спрямують до Польщі