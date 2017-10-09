Потяг, в якому перебуває Саакашвілі, не рушає через заборону
За даними депутата Юрія Древ'янка, за наказом "Укрзалізниці" потяг не вирушить у рейс, допоки Саакашвілі не вийде з потягу.
"Керівництво Укрзалізниці дало команду не рушати потягу, доки Міхеіл Саакашвілі не вийде з потягу. Попри те, що у Саакашвілі є придбаний квиток на цей потяг", - повідомив Древ'янко, пише "Громадське".
"Шановні пасажири, в потягу знаходиться людина без необхідних документів. Поки вона не зійде, поїзд не поїде", - таке оголошення зробили в потязі.
Саакашвілі це обурило.
Нагадаємо, екс-губернатор Одещини заявив, що кордон він перетинатиме потягом задля уникнення провокацій.
Зазначимо, Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують євродепутати зокрема Яцек Саріуш-Вольський, польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.
На питання журналіста "Громадського", чи є у нього план дій, якщо його не пустять в Україну, Саакашвілі відповів: "Немає ніяких планів".
Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що у екс-губернатора Одеської області буде вилучено паспорти і його спрямують до Польщі
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