У Саакашвілі вилучать паспорти та повернуть його назад до Польщі, - Держприкордонслужба

У Саакашвілі на сьогодні є два іноземні та один внутрішній паспорт

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що у екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі, який планує сьогодні перетнути український кордон, буде вилучено паспорти і його спрямують до Польщі

"На сьогоднішній день пан Саакашвілі має кілька українських паспортів – внутрішній та два іноземні. Згідно з рішенням уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. Й у Державної прикордонної служби України є доручення вилучити ці паспорти. Тобто вилучаємо паспорти, оформляємо документи і повертаємо його (Саакашвілі, – ред.) на територію держави, з якої він прибув", – сказав Серватюк, інформує "24 канал".

Зазначимо, Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують євродепутати зокрема Яцек Саріуш-Вольський, польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.

На питання журналіста "Громадського", чи є у нього план дій, якщо його не пустять в Україну, Саакашвілі відповів: "Немає ніяких планів".

Прикордонники, в зв'язку з приїздом екс-чиновника, посилили контроль та радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краковець". Зранку на пункті пропуску нарахували близько 200 автомобілів. Згодом біля пункту перетину кордону розбили наметове містечко. Серед тих, хто приїхав підтримати Саакашвілі активісти його партії "Рух нових сил", екс-бійці батальйонів "Донбас" та "Айдар", частина з них в повному омбундируванні, але без зброї.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краківець о 14.00.

Вчора, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі. Сьогодні прикордонники заборонили народним депутатам від "Самопомочі" Тарасу Пастуху, Роману Семенусі, Ірині Подоляк та громадському активісту Івану Слободяну зустрічати екс-губернатора Одещини, через що політики відправились до Польщі.

Нагадаємо, 27 липня Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України. Саакашвілі, в свою чергу, заявив, що у нього тільки одне громадянство - українське та пообіцяв повернутись в Україну.