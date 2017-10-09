Трьом нардепам не дозволили зустрічати Саакашвілі біля кордону

Народним депутатам від "Самопомочі" Тарасу Пастуху, Роману Семенусі, Ірині Подоляк та громадському активісту Івану Слободяну не дозволили зустрічати Михайла Саакашвілі в пункті пропуску "Краковець".

Перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк вказав їм на те, що в пункті пропуску діють режимні правила, тому доступ до "Краківця" буде обмежений щоб уникнути конфліктних ситуацій і провокацій, повідомляється на сайті ДПСУ.

Депутати попросили надати їм документи, що регламентують ці обмеження. Прикордонники їх надали. Після цього нардепи заїхали в пункт пропуску з метою виїзду в Польщу.

Зазначимо, екс-губернатор Одещини перебуває в Жешуві, за даними джерел "Української правди" там він зустрівся з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко. На ній також були присутні Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак та інші. Зокрема, обговорювали перспективи перетину кордону.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краківець о 14.00.

Вчора, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".

Зокрема через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".