Саакашвілі позбавили українського громадянства, - ОНОВЛЕНО

Президент України Петро Порошенко своїм указом припинив громадянство України екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

"Дійсно, таке рішення є. Указ вже підписано", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на джерело.

Відповідну інформацію також повідомляє ТСН з посиланням на Державну міграційну службу. Як пояснили в ДМУ, Саакашвілі втрачає громадянство на основі п. 2 ст. 19 Закону "Про громадянство", а саме – на підставі помилкових даних, зазначених в анкеті.

У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА, було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований.

У міграційній службі зазначають, що з приводу громадянства Саакашвілі запит в ГПУ направив нардеп Андрій Лозовий, а прокуратура звернулася в службу. За запитом Комісія з питань громадянства прийняла відповідне рішення.

Про позбавлення Саакашвілі громадянства на своїй сторінці у Facebook повідомляє нардеп від РПЛ Ігор Мосійчук.

Інформацію Саакашвілі про позбавлення громадянства України на сторінці у Facebook згодом підтвердив його соратник Давид Сакварелідзе. За його словами, екс-голові Одеської ОДА також заборонений в'їзд до України.

Оновлення. У прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства, інформує "Українська правда". За словами речника Саакашвілі, у них немає інформації про позбавлення політика громадянства.

Речник Державної міграційної служби Сергій Гунько у коментарі УП заявив, що не спілкувався із ЗМІ, які посилаючись на представника ДМС заявляють, що Саакашвілі позбавили громадянства.

На пряме питання, чи Саакашвілі позбавили громадянства, Гунько сказав: "Без коментарів".

"Українська правда" намагається зв'язатися із прес-службою Порошенка, однак телефони його речників не відповідають.

Президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Міхеіла Саакашвілі, інформує сайт Державної міграційної служби.

"Президентом видано указ про втрату громадянства України. Припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".

Як вказується у повідомленні, до таких підстав, зокрема, належить добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досягнув повноліття, або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону - внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів.

Відомство нагадало, що згідно зі статтями 24 та 25 закону, підготовка подань про втрату громадянства України і надсилання їх на розгляд Комісії при президентові з питань громадянства здійснюється Державною міграційною службою та МЗС, диппредставництвами та консульськими установами.

"Матеріали стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані ДМС, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії", - сказано у заяві.

Згідно з Конституцією, рішення про втрату громадянства України ухвалює президент на підставі висновків Комісії з питань громадянства.

Як відомо, Саакашвілі отримав громадянство України у 2015 році указом президента. У той же день він був призначений головою Одеської ОДА, пробувши на цій посаді до 7 листопада 2016 року.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що не знає, що екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі робить в Україні.