Грузія звернулася до Польщі у зв'язку з приїздом Саакашвілі у Варшаву

Лідер української партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі прилетів із США до Польщі.

У ефірі телеканалу "ZIK" він заявив, що у нього немає громадянства іншої країни, а позбавлення українського паспорта знову назвав незаконним.

На питання, яким чином у такому разі йому вдалося покинути США, Саакашвілі відповів: "Взяв квиток, прийшов в аеропорт, пройшов контроль, сів у літак і прилетів до Польщі".

Він стверджує, що про дипломатичну допомогу для перельоту в Польщу не просив.

У свою чергу головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентних органів через візит в цю країну екс-президента Міхеїла Саакашвілі.

"У зв'язку з візитом Міхеїла Саакашвілі в Польщу, на підставі поширеної в ЗМІ інформації, головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентних органів і в відповідністі до закону розпочато всі відповідні процедури", - сказали в департаменті, не уточнивши, про які конкретно кроки йдеться, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.