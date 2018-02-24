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Саакашвілі відповів ГПУ: Я готовий приїхати в Україну і пройти всі слідчі дії

"Або Луценко разом з кумом президентом дійсно розумово обмежені, або тримають не тільки українців, але і європейців за ідіотів, або все одразу"
Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі відповів на заяву заступника генерального прокурора України Євгена Єніна про те, що ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу.
Саакашвілі відповів ГПУ: Я готовий приїхати в Україну і пройти всі слідчі дії Фото: interfax.com.ua

"Тобто спочатку із застосуванням сили туди вивезли, хоча я був готовий пройти всі судові процедури в Україні, а зараз просять у Нідерландів провести слідчі дії. Або Луценко разом з кумом президентом дійсно розумово обмежені, або тримають не тільки українців, але і європейців за ідіотів, або все одразу", - пише Саакашвілі у Facebook.

"У будь-якому випадку моя відповідь цим клептократам: Я готовий приїхати в Україну і пройти всі слідчі дії, щоб до кінця розвінчати вашу "справу", - резюмував політик.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить взяти у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження.

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24 02 2018 15:58
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