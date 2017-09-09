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Саакашвілі вже вирушив до українського кордону

Свої наміри повернутись в Україну екс-чиновник змінювати не збирається
Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі повідомив, що вже виїжджає з Польщі до України та направляється в прикордонний пункт пропуску Краковець у Львівській області.
Саакашвілі вже вирушив до українського кордону Фото: Reuters

"Все, ми виїжджаємо в Краковець, Україну", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Раніше він заявив, що не має наміру міняти свої плани та приїде до України.

"Не треба лякати нас насильством і провокаціями, я їду на кордон разом зі своїм 11-річним сином в повній впевненості, що ніяких ексцесів не буде", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, завтра Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краковець о 14.00.

Зазначимо, сьогодні, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".

Зокрема через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

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09 09 2017 16:31
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