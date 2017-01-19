Садовий попередив про надзвичайну екологічну ситуацію у Львові
Про це йдеться у відеозверненні мера міста Львів Андрія Садового.
"Сьогодні з ранку пройшло засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста і ми офіційно повідомили державні органи про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і з’явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації", – заявив Садовий.
За його словами, усі перевізники, що займаються вивезенням сміття, повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або взагалі не мають куди його вивозити.
Садовий також звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст партнерів за кордоном та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалася та проханням про допомогу.
"Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав", - заявляє мер Львова.
За його словами, місто 8 місяців "знаходиться в сміттєвій блокаді" і чекає допомоги від центральної влади. Садовий пов’язує ситуацію що склалася з "принциповою позицією" партії "Самопоміч" в парламенті з питаннь особливого статусу Донбасу і виборів на окупованих територіях.
"У мене немає жодних повноважень, ні бажання торгувати інтересами країни навіть у таких надзвичайних умовах, створених для Львова. Тому я буду діяти в межах повноважень та компетенцій, якими наділений міський голова Львова", - заявив він.
Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в facebook повідомив про скликання позачергової сесії Львівської міської ради на 19 січня через критичну ситуацію із вивезенням твердих побутових відходів.
Нагадаємо, що проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.
Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.
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