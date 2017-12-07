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САП розслідує факт зловживання владою під час призначення Луценка генпрокурором

Органом досудового розслідування в обох провадженнях визначено НАБУ
Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) крім можливого внесення недостовірних даних у декларації Юрія Луценка розслідує факт зловживання владою при його призначенні генеральним прокурором України.
САП розслідує факт зловживання владою під час призначення Луценка генпрокурором Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

У прес-службі Спеціальної антикорупційної прокуратуриза розповіли, що за заявами нардепа Ляшка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про два факти ймовірних правопорушень, один з них – про завідомо недостовірні відомості поданої Луценком декларації, інший – про зловживання службовим становищем при зміні закону про ГПУ, що дозволило Луценку бути призначеним на посаду генерального прокурора, інформує "Українська правда".

Йдеться "про організацію вищими посадовими особами держави, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби з метою уможливлення подальшого призначення Луценка Ю.В. Генеральним прокурором України, у порушення Закону України "Про регламент Верховної Ради України" прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесеннея змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України", що спричинило тяжкі наслідки".

Розслідування ведеться за ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

У відомстві також додали, що органом досудового розслідування в обох провадженнях визначено НАБУ.

Як повідомляв iPress.ua, розпочато розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

Нагадаємо, у Раді під час розгляду питання щодо зняття депутатської недоторканності із народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого сталася словесна перепалка між народним депутатом Олегом Ляшком і генпрокурором Юрієм Луценком.
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