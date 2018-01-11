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Санкції РФ не вплинуть на макростабільність України, – НБУ

Про це під час брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова
У Національному банку вважають, що ведення санкцій Росії проти 322 громадян та 68 компаній з України ніяк не вплинуть на макроекономічну стабільність країни.
Санкції РФ не вплинуть на макростабільність України, – НБУ Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували", - сказала вона, повідомляє "Укрінформ".

Більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб і блокують безготівкові кошти, активи, цінні папери, все, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії, пояснила Рожкова.

"Хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк", - додала вона.

За її словами, серед  юридичних осіб до санкційного списку потрапив лише банк Кредит Дніпро.

"І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією", - зазначила Рожкова.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ". 

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

 

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01 11 2018 13:12
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