Санкції РФ не вплинуть на макростабільність України, – НБУ

Про це під час брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова

У Національному банку вважають, що ведення санкцій Росії проти 322 громадян та 68 компаній з України ніяк не вплинуть на макроекономічну стабільність країни.

"Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували", - сказала вона, повідомляє "Укрінформ".

Більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб і блокують безготівкові кошти, активи, цінні папери, все, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії, пояснила Рожкова.

"Хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк", - додала вона.

За її словами, серед юридичних осіб до санкційного списку потрапив лише банк Кредит Дніпро.

"І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією", - зазначила Рожкова.