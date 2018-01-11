Санкції РФ не вплинуть на макростабільність України, – НБУ
"Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували", - сказала вона, повідомляє "Укрінформ".
Більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб і блокують безготівкові кошти, активи, цінні папери, все, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії, пояснила Рожкова.
"Хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк", - додала вона.
За її словами, серед юридичних осіб до санкційного списку потрапив лише банк Кредит Дніпро.
"І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією", - зазначила Рожкова.
Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".
Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.
Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.
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