Саудівські жінки дізнаватимуться про розлучення з SMS

За новими правилами, суди зобов'язані відправляти жінкам SMS з рішенням про розлучення

У неділю в Саудівській Аравії набуває чинності рішення, яке припинить практику "таємних розлучень", коли жінка не знає про відповідне рішення чоловіка.

Це нарешті покладе край "таємним розлученням", вважають місцеві адвокати, інформує BBC.

Такі зміни мають забезпечити права жінок при процедурі розлучення, наприклад, право на аліменти.

Багато жінок подали апеляційні скарги до судів через те, що розірвання шлюбу відбулося без їхнього відома, повідомила адвокат Самія аль-Гінді місцевій газеті Okaz.

Цей захід є частиною економічних та соціальних реформ, які впроваджує наслідний принц Мохаммед бін Салман. Раніше, наприклад, жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі та працювати на посадах, які раніше традиційно займали чоловіки.

Є багато речей, які саудівські жінки не можуть робити без дозволу чоловіка-опікуна.

Зокрема, їм заборонено:

подавати заяву на паспорт

подорожувати за кордон

виходити заміж

відкривати банківський рахунок

вести певні види бізнесу

робити планову операцію

виходити із в'язниці

Система опіки допомогла створити одну з найбільш гендерно нерівних країн на Близькому Сході.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії заарештували чоловіка, який зняв на відео сніданок зі своєю колегою мусульманкою.