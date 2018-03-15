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Савченко: Луценко в черговий раз збрехав

Депутатка вважає незаконним її виключення з Комітету з нацбезпеки й оборони
Народний депутат Надія Савченко після допиту в СБУ у зв'язку зі справою проти голови Центру визволення полонених Володимира Рубана заявила, що її викликали в якості свідка.
Савченко: Луценко в черговий раз збрехав Надія Савченко. Фото: Олена Білозерська

"Луценко в черговий раз збрехав. Мене викликали в якості свідка на допит до слідчого Мосяка. Проводив опитування інший слідчий і не допит в якості свідка - це перше. Друге, влада крок за кроком робить злочини. Перше - це, якщо вірити слухам від журналістів, моє виключення з Комітету з нацбезпеки й оборони. Я є членом Комітету з нацбезпеки й оборони. Не секретарем, не головою. І немає юридичної законної процедури виключити члена з Комітету - це перший злочин. Другий злочин - це внесення подання без моєї присутності в регламентному Комітеті, у Верховній Раді на зняття з мене депутатської недоторканності", - резюмувала Савченко.

"Хочу зауважити, що в Європі, будучи всі три дні, і буваючи в Європі, я встигла дати свідчення в юридичних судових інстанція Європи проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади й політичних переслідувань", - додала депутатка.

"Звинувачення в підготовці військового державного перевороту і також в замаху на владу - це хороші звинувачення. Хороші тим, що я офіцер ЗСУ. Як офіцер ЗСУ я давала клятву українському народові і захищати українську землю. Це аж ніяк не українській владі! Я звинувачую українську владу у злочинах проти українського народу, у всіх тих смертях, які відбулися за період діючої злочинної влади Порошенка. Я звинувачую владу!", - сказала Савченко.

Вона також закликала українців не здаватися в боротьбі з владою, якщо вони не хочуть жити в тоталітарній країні, якою, за її словами, є Росія. 

"До влади добратися завжди важко. Де ті, хто кричали кулю в лоба кулю в лоба? Хоч один з них постраждав? На Майдані не загинув жоден політик. На жодному Майдані не гинули політики...", - заявила Савченко.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, за даними слідства, позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

Також народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. 

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15 03 2018 13:57
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